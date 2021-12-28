Один человек погиб в результате пожара в бытовках в Новой Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан Карта всех событий

Бытовки загорелись в Новой Москве во вторник, 28 декабря. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел на улице Сосенский стан.

В результате случившегося один человек погиб и еще один пострадал.

До этого пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.