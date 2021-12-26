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Прокуратура начала проверку по факту гибели трех человек в пожаре в Ивантеевке

Георгий Соланович

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Прокуратура начала проверку по факту гибели трех человек в пожаре в Ивантеевке
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, в пожаре в частном доме в Ивантеевке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разогрелся пожар. Два человека пострадало, погибло трое граждан, в том числе двухгодовалый ребенок, передает агенство городских новостей «Москва».

25 декабря около 500 посетителей и 150 сотрудников гипермаркета «Лента» в Томске пришлось эвакуировать из-за небольшого пожара в отделе фейерверков. Пожар распространился на площади около 20 квадратных метров.

Уточняется, что при инциденте никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 16 спасателей и 4 единицы техники. Огонь удалось ликвидировать в 16:26 по местному времени, то есть спустя 12 минут после того, как поступило сообщение о пожаре.

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