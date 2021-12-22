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Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Бакинская улица, 27 Карта всех событий

Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 22 декабря.

Пожар произошел по адресу улица Бакинская, 27. В квартире на 9-м этаже произошло возгорание на площади 12 квадратных метров.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. В очаге пожара они обнаружили тело погибшего.

Аналогичный случай произошел ранее на северо-востоке столицы. Там в результате пожара в квартире дома 42 на улице Летчика Бабушкина погиб человек. Площадь воспламенения составила 10 квадратных метров.

Во вторник, 21 декабря, случился крупный пожар в одном из частных домов в Люберцах. Уточнялось, что дом, расположенный по адресу Лермонтовский проспект, 240, строение 10, горел по всей площади. В здании также обрушились конструкции. Позже в пресс-службе МЧС по городу уточнили, что по данному адресу произошло возгорание двухэтажного частного жилого дома.

В этот же день масштабный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске.

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