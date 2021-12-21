Пожар в частном доме произошел на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лермонтовский проспект, 240с10 Карта всех событий

Крупный пожар произошел в одном из частных домов в Люберцах. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что дом, расположенный по адресу Лермонтовский проспект, 240 строение 10, горит по всей площади. В здании началось обрушение конструкций. По словам источника «ВМ», один человек пострадал.

— На данный момент площадь пожара составляет 300 квадратный метров, — заключил собеседник «ВМ».

Позже в пресс-службе МЧС по городу уточнили, что по данному адресу произошло загорание 2-этажного частного жилого дома.

— В ходе тушения пожара были спасены 2 человека. По пострадавшим информации не было, — резюмировал сотрудник ведомства.

Ранее стало известно, что из-за пожара в казарме воинской части, расположенной в Новой Москве, были эвакуированы 465 человек. Пожар в казарме воинской части, расположенной в поселке Мосрентген, произошел 21 декабря около 15:00. В результате возгорания никто не пострадал.

До этого сообщалось, пожар произошел 16 декабря в частном доме, расположенном на территории СНТ «Урожай» под Клином. После локализации возгорания спасатели нашли тела двух погибших. По данному факту организована доследственная проверка.