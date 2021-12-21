Казарма войсковой части горит в поселке Мосрентген в Новой Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, Проектируемый проезд № 139 Карта всех событий

В Новой Москве произошел пожар в казарме воинской части. Людей из здания оперативно эвакуировали. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», горит казарма, расположенная в поселке Мосрентген в Проектируемом проезде.

— Наблюдается открытое горение с двух этажей. Проведена полная эвакуация людей, — сообщил источник «ВМ».

Также он уточнил, что горит лифтовая шахта и лифтовый холл. Площадь пожара оценивается в 30 квадратных метров.

До этого крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов». Пожар начался в секции непродовольственных товаров.

До этого крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов». Пожар начался в секции непродовольственных товаров.

На прошлой неделе пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.