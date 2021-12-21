Крупный пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Томске

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».

Пожар начался в секции непродовольственных товаров.

На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валит из здания магазина. Рядом расположены пожарные машины.

Видео: Telegram / РИА Новости

Как сообщает МЧС, из-за случившегося в здании магазина обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек, пишет ТАСС.

До этого пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.