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МЧС ликвидировало пожар в гипермаркете «Лента» в Томске

Иван Юминов

Происшествия
МЧС ликвидировало пожар в гипермаркете «Лента» в Томске
Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске. Об этом сообщили в МЧС во вторник, 21 декабря.

— В 21:57 по московскому времени — полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.

Устранить последствия возгорания специалистам удалось за семь часов, отмечает ТАСС.

21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».

Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина.

Из-за случившегося в здании обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.

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