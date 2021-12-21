МЧС ликвидировало пожар в гипермаркете «Лента» в Томске

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске. Об этом сообщили в МЧС во вторник, 21 декабря.

— В 21:57 по московскому времени — полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.

Устранить последствия возгорания специалистам удалось за семь часов, отмечает ТАСС.