МЧС ликвидировало пожар в гипермаркете «Лента» в Томске

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске. Об этом сообщили в МЧС во вторник, 21 декабря.
— В 21:57 по московскому времени — полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.
Устранить последствия возгорания специалистам удалось за семь часов, отмечает ТАСС.
21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».
Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина.
Из-за случившегося в здании обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.