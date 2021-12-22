Один человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 42 Карта всех событий

Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 22 декабря.

По его сведениям, пожар произошел по адресу улица Летчика Бабушкина, дом 42.

Площадь воспламенения составила 10 квадратных метров.

Во вторник, 21 декабря, случился крупный пожар в одном из частных домов в Люберцах. Уточнялось, что дом, расположенный по адресу Лермонтовский проспект, 240, строение 10, горел по всей площади. В здании также обрушились конструкции. Позже в пресс-службе МЧС по городу уточнили, что по данному адресу произошло возгорание 2-этажного частного жилого дома.

В этот же день масштабный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов». Воспламенение началось в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина. После пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в гипермаркете.