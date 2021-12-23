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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Зеленограде

Иван Юминов

Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Зеленограде
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, к926 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 декабря.

Инцидент произошел по адресу Зеленоград, к926. Горение случилось в квартире на площади три квадратных метра, заключил собеседник «ВМ».

22 декабря сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на юге столицы. Пожар произошел по адресу улица Бакинская, 27.

В квартире на девятом этаже произошло возгорание на площади 12 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение, в очаге пожара они обнаружили тело погибшего.

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