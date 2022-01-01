Мужчина в Рязанской области погиб при запуске фейерверка

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В Захаровском районе Рязанской области мужчина пытался запустить фейерверк и получил травму, в результате которой скончался. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

— Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины 1984 года рождения, который получил травму при запуске фейерверка ночью 1 января, — заявили в ведомстве.

Пиротехника была изъята следователями в ходе осмотра места происшествия, передает ТАСС.

Также 1 января на Староникольской улице в районе Южное Бутово произошел пожар в частном доме. В ходе пожара погиб человек.

Днем ранее, 31 декабря, в квартире дома на западе столицы произошел пожар, в результате также погиб один человек.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.