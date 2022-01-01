Один человек погиб при пожаре в частном доме в Южном Бутове

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Пожар произошел в частном доме на Староникольской улице в районе Южное Бутово, в результате погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 1 января, сообщил источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Днем ранее, 31 декабря, в квартире дома на западе столицы произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.

Также в ночь на 30 декабря в одном из ресторанов, расположенных на севере столицы, произошел пожар. Инцидент случился по адресу улица Петрозаводская, дом № 11а. Случившемуся присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.