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Утечку на теплосети ликвидировали на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Утечку на теплосети ликвидировали на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рязанский переулок, 1 Карта всех событий

Специалисты ликвидировали утечку на теплосети на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК» во вторник, 15 февраля.

— Утечка на теплосети по адресу Рязанский переулок, 1, ликвидирована, движение по переулку открыто, для обеспечения теплоснабжения потребителей организована резервная схема, — говорится в сообщении.

15 февраля сообщалось, что из-за прорыва трубы с горячей водой в районе дома № 1 в Рязанском переулке полностью перекрыто движение. На месте происшествия дежурили экипажи ДПС.

В тот же день из здания налоговой инспекции на Каширском шоссе, в котором началось возгорание, эвакуировали 250 человек. В здании началось открытое горение на четвертом этаже.

Помимо этого, горела оргтехника. Общая площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

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