Из горящего здания налоговой на Каширском шоссе эвакуировали 250 человек
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий
Из здания налоговой инспекции на Каширском шоссе, в котором началось возгорание, эвакуированы 250 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах.
По его словам, в здании началось открытое горение на четвертом этаже. Помимо этого, горит оргтехника. Общая площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
В этот же день ранее произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».