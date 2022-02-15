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Из горящего здания налоговой на Каширском шоссе эвакуировали 250 человек

Василий Плиткин

Происшествия
Из горящего здания налоговой на Каширском шоссе эвакуировали 250 человек
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Из здания налоговой инспекции на Каширском шоссе, в котором началось возгорание, эвакуированы 250 человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах.

По его словам, в здании началось открытое горение на четвертом этаже. Помимо этого, горит оргтехника. Общая площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

В этот же день ранее произошел пожар на территории завода «Серп и Молот».

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