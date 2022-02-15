Пожар произошел на территории завода «Серп и Молот»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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На территории завода «Серп и Молот» произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в четырехэтажном здании. Оно является комбинированным, в нем располагаются офисы.

По данным источника, возгорание уже ликвидировали. Площадь пожара ставила 50 квадратных метров. Горели легковоспламеняющиеся жидкости и краски.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.