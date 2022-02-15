Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел на территории завода «Серп и Молот»

Василий Плиткин

Происшествия
Пожар произошел на территории завода «Серп и Молот»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
серп и молот Карта всех событий

На территории завода «Серп и Молот» произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в четырехэтажном здании. Оно является комбинированным, в нем располагаются офисы.

По данным источника, возгорание уже ликвидировали. Площадь пожара ставила 50 квадратных метров. Горели легковоспламеняющиеся жидкости и краски.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.

Читайте также:
МЧС Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Все мнения
О проекте