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На юге столицы ликвидировали пожар в многоквартирном доме

Виктория Храменкова

Происшествия
На юге столицы ликвидировали пожар в многоквартирном доме
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Новинки, 15 Карта всех событий

На юге Москвы на улице Новинки, дом 15, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе 2 этОб этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.

— Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений в 22:12 пожар локализован и в 22:58 полностью ликвидирован, — сообщил источник.

Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.

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