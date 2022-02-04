На юге столицы ликвидировали пожар в многоквартирном доме
На юге Москвы на улице Новинки, дом 15, произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе 2 этОб этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Отмечается, что в ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — один трехмесячный ребенок.
— Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений в 22:12 пожар локализован и в 22:58 полностью ликвидирован, — сообщил источник.
Также в четверг пожар начался в ангаре мебельной фабрики в подмосковном наукограде Фрязино, городской округ Щелково. Факт пожара подтвердили в подмосковном МЧС, детали возгорания и информация о пострадавших уточняются.