Движение на Рязанском переулке перекрыто из-за прорыва трубы

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Россия, Москва, Рязанский переулок, 1 Карта всех событий

Из-за прорыва трубы с горячей водой в районе дома № 1 в Рязанском переулке полностью перекрыто движение. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

Уточняется, что на месте происшествия дежурят экипажи ДПС. На данный момент решается вопрос об эвакуации припаркованных автомобилей, говорится в Telegram-канале «Агентство «Москва».

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись в столичном районе Ясенево. Дорожная авария произошла по адресу проезд Карамзина дом 1, корпус 1. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека.

Кроме того, два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. В результате ДТП пострадал один человек, его передали скорой помощи. Из-за аварии оказались перекрыты для движения три полосы магистрали.