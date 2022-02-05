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Два автомобиля столкнулись на 55-м километре МКАД

Виктория Храменкова

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на 55-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на 55-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате ДТП один пострадавший был передан в скорую помощь.

— На данный момент перекрыто три полосы. Водителям следует заранее планировать время своей поездки, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, где один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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