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СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автовышкой в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автовышкой в Подмосковье
Фото: СК РФ
Дмитровское шоссе, 50-й километр Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автовышкой в Подмосковье, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть рабочего, — заключила собеседница «ВМ».

ДТП, о котором идет речь, произошло 3 февраля. Грузовик на Дмитровском шоссе сбил автовышку, на которой работали три человека. Инцидент произошел примерно в 14:00 по московскому времени на 50-м километре Дмитровского шоссе. В результате ДТП один из мужчин скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двое рабочих получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение.

Позже в Сети появилась запись происшествия.

Видео: Вечерняя Москва

Статистика ГИБДД

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека и еще 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до шестнадцати лет.

Наиболее распространенные виды аварий: столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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