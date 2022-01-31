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Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Илья Ашуров

Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— На прошлой неделе на дорогах Москвы зарегистрировано 102 ДТП — четыре человека погибли, 18 получили различные ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет, — говорится в сообщении ведомства.

По данным столичной ГИБДД, наиболее распространенные виды аварий — столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

Самым аварийным днем прошлой недели оказалась пятница, 28 января. В этот день произошло 23 дорожных аварии, в которых пострадали 24 человека.

Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД
Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Фото: Пресс-служба ГИБДД

На неделе с 17 по 23 января в Москве зарегистрировали 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. На той неделе самым аварийным днем также была пятница.

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