Назван самый аварийный день прошлой недели в Москве

Фото: ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.

— Самым аварийным днем прошедшей недели стала пятница — 28 ДТП, 1 погибший и 29 пострадавших, — говорится в сообщении ведомства.

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До этого в столичном Дептрансе сообщили, что более тысячи дорожных аварий без участия трамваев стали причиной их задержек в 2021 году. Из-за ДТП движение общественного транспорта останавливалось на 352 часа, что составляет чуть более двух недель.