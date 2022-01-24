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Свыше тысячи ДТП без участия трамваев стали причиной их задержек в минувшем году

Виктория Сикерина

Город
Свыше тысячи ДТП без участия трамваев стали причиной их задержек в минувшем году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более тысячи дорожных аварий без участия трамваев стали причиной их задержек в 2021 году. Из-за ДТП движение общественного транспорта останавливалось на 352 часа, что составляет чуть более двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 января.

В ведомстве отметили, что из-за невнимательности автомобилистов тысячи пассажиров не могут на протяжении нескольких минут или часов воспользоваться трамваями.

— А часть трамваев отправляются на ремонтные работы и не могут выходить на маршруты. Юристы метрополитена вынуждены обращаться в суд, а ущерб оплачивают виновники ДТП, — заявили в пресс-службе.

В 2021 году больше всего столкновений произошло в феврале. На втором месте оказался декабрь. В этот период число аварий на 40 процентов опередило показатели осени.

— Будьте аккуратнее на дорогах, особенно вблизи трамвайных путей, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибло и еще 108 пострадало, в том числе 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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