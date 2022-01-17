Почти 20 детей пострадали в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Фото: ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором пострадали 18 детей. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— На прошедшей неделе на дорогах Москвы зарегистрировано 91 ДТП: 3 человека погибли, 108 получили различные ранения, в том числе 18 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — это пассажиры транспортных средств, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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ДТП на юго-западе Москвы

Утром 17 января в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

Позже ведомство опубликовало кадры, на которых запечатлен момент ДТП с матерью и ребенком на Университетском проспекте. На них видно, как легковой автомобиль мчится по дороге. Находящийся за рулем водитель не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает человека.