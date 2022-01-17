Женщина с ребенком получили травмы в ДТП на пешеходном переходе в ЗАО столицы

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Университетский проспект, 16 Карта всех событий

Водитель автомобиля марки Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в понедельник, 17 января.

В ведомстве отметили, что врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки.

В ходе разговора с инспекторами водитель пояснил, что «даже не знал, что здесь есть пешеходный переход».

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении ГИБДД по городу.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.