Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Москвы в период новогодних праздников

Фото: ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— За указанный период (с 1 по 9 января — прим. «ВМ») зарегистрировано 76 ДТП, в которых шесть человек погибли; 99 пострадали, в том числе четыре ребенка, — говорится в сообщении ведомства.

Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

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Также самыми распространенными нарушениями ПДД стали: неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода.

До этого в ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах Москвы задержали почти 600 водителей с признаками опьянения. В 290 случаях водители отказывались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще в 274 эпизодах факт опьянения был установлен.