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Почти 600 нетрезвых водителей задержали в Москве в новогодние праздники

Илья Ашуров

Происшествия
Почти 600 нетрезвых водителей задержали в Москве в новогодние праздники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период новогодних праздников, с 1 по 9 января, на дорогах Москвы задержали почти 600 водителей с признаками опьянения. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Почти 600 водителей с признаками опьянения задержаны нашими сотрудниками в праздничные дни (с 1 по 9 января — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также уточнили, что в 290 случаях водители отказывались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще в 274 эпизодах факт опьянения был установлен.

Добавляется, что 20 водителей ранее уже лишались права управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Теперь их ждет уголовная ответственность.

Утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. На месте дорожной аварии работали оперативные городские службы. Из-за происшествия движение в сторону центра было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

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