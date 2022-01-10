Проезжую часть освободили после ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице

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Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 11 Карта всех событий

На 1-й Тверской-Ямской улице освободили проезжую часть после ДТП с легковушкой, врезавшейся в здание. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. На месте дорожной аварии работали оперативные городские службы. Из-за происшествия движение в сторону центра было затруднено.

7 января в столице произошло смертельное ДТП на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда. Водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.

После сообщения о случившемся на месте аварии сотрудники столичной ГИБДД обеспечивали безопасность движения транспорта и устанавливали причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.

Затем стало известно, что один из пострадавших, пассажир машины марки Audi, от полученных травм скончался. В результате виновника смертельной аварии арестовали.