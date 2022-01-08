Виновника смертельной аварии на Хамовническом Валу заключили под стражу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

Суд избрал меру пресечения в отношении водителя автомобиля марки Geely, спровоцировавшего 7 января серьезную аварию на пересечении улицы Хамовнический Вал и Лужнецкого проезда в центре столицы, в результате которой скончался один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

34-летнего мужчину заключили под стражу, где он будет находиться до 7 марта 2022 года, уточнили в ведомстве.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 7 января. По предварительным сведениям, водитель машины марки Geely выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля Audi. В результате инцидента три человека получили травмы.

После сообщения о случившемся на месте аварии сотрудники столичной ГИБДД обеспечивали безопасность движения транспорта и устанавливали причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.

После стало известно, что один из пострадавших, пассажир машины марки Audi, от полученных травм скончался.