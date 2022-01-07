Три человека получили травмы в результате аварии в центре Москвы

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Россия, Москва, Лужнецкий проезд Карта всех событий

Три человека получили травмы в результате дорожной аварии на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 7 января.

По предварительным сведениям, водитель машины марки «Geely» выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в боковую часть автомобиля «Audi».

В результате ДТП три человека пострадали, один из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте случившегося сотрудники столичной ГИБДД обеспечивают безопасность движения транспорта и устанавливают причины и обстоятельства аварии. По данному факту организована проверка.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В ночь с 6 на 7 января два грузовика столкнулись на 47-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Уточнялось, что в результате аварии пострадали два человека.

Накануне в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии погибла 65-летняя женщина, а также есть одна пострадавшая. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.