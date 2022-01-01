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Фура перевернулась в результате ДТП на 44-м километре МКАД

Евгений Белоусов

Происшествия
Фура перевернулась в результате ДТП на 44-м километре МКАД
Фото: Depositphotos

На 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария, в результате которой перевернулась фура. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 1 января, сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что на месте происшествия разлилось топливо на пяти квадратных метрах. Однако пострадавших, по предварительной информации, нет.

Днем ранее, 31 декабря, ДТП с участием двух легковушек и «газели» произошло на Севастопольском проспекте в Северо-западном административно округе (СЗАО) Москвы.

Также в этот день на 8-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись две грузовые машины. В результате аварии одного из водителей зажало в салоне автомобиля.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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