Два грузовых автомобиля столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

Две грузовых машины попали в аварию на МКАД. Об этом в пятницу, 31 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП случилось на 68-километре по внутренней стороне МКАД. В результате аварии одного из водителей зажало в салоне автомобиля.

— Перекрыты три полосы движения, — уточнил источник «ВМ».

29 декабря автомобиль и грузовик столкнулись на Косинском шоссе. ДТП произошло на съезде с Косинского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. О пострадавших неизвестно.

До этого сообщалось о ДТП на Бутырской улице на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести. Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.