Автомобиль и грузовик столкнулись на Косинском шоссе

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, МКАД, съезд 7В Карта всех событий

ДТП произошло на съезде с Косинского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 29 декабря.

По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковая машина. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Движение транспорта по данному участку сильно затруднено, департамент транспорта Москвы рекомендует выбирать пути объезда.

Ранее в Telegram-канале департамент транспорта заявил, что движение автомобилей в Москве оценивается в восемь баллов. В центре города рекомендуется передвигаться на метро, а по вылетным магистралям — на такси и общественном транспорте, так как они едут по выделенным полосам.

Общий поток в городе движется со скоростью 24 километра в час, автобусы — 28 километров в час. Средняя скорость на МКАД — 30 километров в час, на ТТК — 22 километра в час, а на Садовом кольце — 21 километр в час.