Дептранс назвал среднюю скорость перемещения автомобилей по Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение транспорта в Москве оценивается в 8 баллов. Об этом в своем Telegram–канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что в ближайшее время передвижение по Москве на автомобильном транспорте будет сильно затруднено. В центре города рекомендуется передвигаться на метро, а по вылетным магистралям — на такси и общественном транспорте, так как они едут по выделенным полосам.

Общий поток в городе движется со скоростью 24 километра в час, автобусы — 28 километров в час. Средняя скорость на МКАД — 30 километров в час, на ТТК — 22 километра в час, а на Садовом кольце — 21 километр в час, передает департамент транспорта в Telegram–канале.

29 декабря в департаменте отметили, что поток машин существенно увеличился из-за приближающихся новогодних праздников и неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий. В столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. В Москве днем столбики термометров покажут до минус десяти градусов, а ночью они опустятся до минус 15 градусов.