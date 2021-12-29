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Синоптики рассказали москвичам о погоде 29 декабря

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали москвичам о погоде 29 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 29 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров покажут до минус десяти градусов, а ночью они опустятся до минус 15 градусов.

В Московской области днем синоптики прогнозируют от минус 13 до минус 8 градусов. Ночью похолодает до минус 18 градусов.

Также в этот день ожидается юго-восточный ветер. его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что предпраздничные 31 декабря и 1 января будут теплыми в столице. Температура ночью не опустится ниже минус 10 градусов, а днем — ниже семи градусов мороза. Однако 31 декабря жителей города ожидают небольшие осадки в виде снега.

С начала текущего года в России наблюдали рекордное число опасных погодных явлений. Так, их оличество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года. В последний раз аномальные рекорды были зафиксированы в 2008 году.

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