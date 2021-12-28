Рекордное количество опасных природных явлений зафиксировали в РФ за 2021 год

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Рекордное число опасных погодных явлений наблюдали в России с начала 2021 года. Их количество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что в последний раз аномальные рекорды были зафиксированы в 2008 году.

— В этом году было зафиксировано самое большое количество опасных явлений. За 11 месяцев произошло 1155 опасных явлений на территории страны. До сих пор самое большое количество было в 2008 году — 1090, — цитирует РИА Новости эксперта.

Ранее Вильфанд рассказал, что предпраздничные 31 декабря и 1 января будут теплыми в столице. Температура ночью не опустится ниже минус 10 градусов, а днем — ниже семи градусов мороза. Однако 31 декабря жителей города ожидают небольшие осадки в виде снега.

Во вторник, 28 декабря, погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При облачной c прояснениями погоде существенных осадков не ожидается.