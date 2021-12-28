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Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 28 декабря

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 28 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 28 декабря, погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При облачной c прояснениями погоде существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус десять–восемь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне тринадцати–восьми градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в последнюю неделю декабря будет морозная, температура в ночные часы ожидается минус 15-10 градусов, днем — 10-5 градусов мороза, атмосферное давление начнет расти, содержание кислорода выше нормы.

Несмотря на довольно благоприятную зимнюю погоду с умеренными морозами и достаточным содержанием кислорода в воздухе, на фоне колебания атмосферного давления у метеозависимых людей сохраняется вероятность появления симптомов недомогания. В группе риска лица более старшего возраста, с длительным стажем заболевания и проявлений метеопатологии, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также после серьезных острых проблем со здоровьем.

Нужно чаще бывать на свежем воздухе, легкие физические упражнения и дыхательная гимнастика помогут улучшить состояние, повысить содержание кислорода в тканях организма, также не стоит забывать и о профилактических и лечебных средствах, которые назначены врачом.

Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в новогоднюю ночь. Предпраздничные 31 декабря и 1 января будут теплыми в столице. Температура ночью не опустится ниже минус 10 градусов, а днем — ниже семи градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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