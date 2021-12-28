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Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в новогоднюю ночь

Юлия Курганова

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Погода в Москве Новый год — 2022
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Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в новогоднюю ночь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Предпраздничные 31 декабря и 1 января будут теплыми в столице. Температура ночью не опустится ниже минус 10 градусов, а днем — ниже семи градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В пятницу, 31 декабря, начнет понижаться давление. Будет ощущаться приближение ложбины низкого давления. Температура ночью будет минус 6-10 градусов, а днем — два-семь градусов мороза. Такой температурный фон на два градуса выше нормы, — рассказал он.

Также по словам синоптика, 31 декабря жителей Москвы ожидает небольшой снег.

В новогоднюю ночь умеренно теплая погода в мегаполисе сохранится. 1 января еще потеплеет, ветер будет южный, а температура ночью будет 5-10 градусов мороза, днем — минус один-шесть градусов, отметил Вильфанд.

Атмосферное давление в первый день 2022 года будет достаточно низким — 735-740 миллиметров ртутного столба, сообщает ТАСС.

Москвичам рассказали о столичной погоде в последнюю неделю года. В ночь с 31 декабря на 1 января будет идти снег, температура воздуха составит минус 10 градусов. Более того, морозная погода сохранится и в ближайшие дни. 28 декабря будет облачно, без существенных осадков с температурой до минус десяти градусов.

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