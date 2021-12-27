Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о столичной погоде в последнюю неделю года

Георгий Соланович

Сюжеты: 

Погода в Москве Новый год — 2022
Город
Москвичам рассказали о столичной погоде в последнюю неделю года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В ночь с 31 декабря на 1 января будет идти снег, температура воздуха составит минус 10 градусов.

Более того, морозная погода сохранится и в ближайшие дни. 28 декабря будет облачно, без существенных осадков с температурой до минус десяти градусов. 29 декабря выпадут небольшие осадки, а столбик термометра опустится еще ниже и достигнет отметки в минус 14 градусов.

Днем 31 декабря ожидается небольшой снег и температура минус 4–10 градусов. В новогоднюю ночь температура опустится до предположительного минимума, а 1 января повысится до минус шести. В первый день 2022 года будет идти небольшой снег, передает официальный портал мэра Москвы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям Санкт-Петербурга на первой неделе нового года. По его словам, в первые дни января ожидаются обильные снегопады, а вот оттепель маловероятна. По словам синоптика, до конца первой декады января температура, скорее всего, будет ниже нормы.

Читайте также:
Москва Новый год Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте