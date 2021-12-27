Москвичам рассказали о столичной погоде в последнюю неделю года

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В ночь с 31 декабря на 1 января будет идти снег, температура воздуха составит минус 10 градусов.

Более того, морозная погода сохранится и в ближайшие дни. 28 декабря будет облачно, без существенных осадков с температурой до минус десяти градусов. 29 декабря выпадут небольшие осадки, а столбик термометра опустится еще ниже и достигнет отметки в минус 14 градусов.

Днем 31 декабря ожидается небольшой снег и температура минус 4–10 градусов. В новогоднюю ночь температура опустится до предположительного минимума, а 1 января повысится до минус шести. В первый день 2022 года будет идти небольшой снег, передает официальный портал мэра Москвы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям Санкт-Петербурга на первой неделе нового года. По его словам, в первые дни января ожидаются обильные снегопады, а вот оттепель маловероятна. По словам синоптика, до конца первой декады января температура, скорее всего, будет ниже нормы.