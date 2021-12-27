Синоптик рассказал, какая погода будет в первую неделю 2022 года в Петербурге

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям Санкт-Петербурга на первой неделе нового года. По его словам, в первые дни января ожидаются обильные снегопады, а вот оттепель маловероятна.

— На стыке годов пройдет очередной циклон, пока не очень понятно, каким образом он повлияет на погоду, но то, что погода будет облачная и будет довольно много снега, особенно 31 числа, это да, — отметил он.

По словам синоптика до конца первой декады января температура скорее всего буде ниже нормы. В ночные часы это от минус 9 до минус 14 градусов, а днем от минус 4 до минус 9 градусов мороза, передают «Невские новости».

Новая теплая волна придет в Северную столицу во второй декаде января.

В минувшие выходные Петербург столкнулся с сильными морозами, аномальная низкая температура сохранится в городе и в начале этой недели. На дорогах города образовался сильный гололед, поэтому водителей просят, по возможности, пересесть на общественный транспорт, передает Nation News.

До этого синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода будет в новогоднюю ночь в Петербурге.