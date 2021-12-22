Синоптик рассказал, какая погода будет в новогоднюю ночь в Петербурге

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ждет петербуржцев в новогоднюю ночь. По его словам, в городе до конца декабря сохранится морозная погода.

В новогоднюю ночь ожидается от минус 9 до минус 14 градусов. Отсутствие оттепелей до конца месяца гарантирует петербуржцам наличие снега в конце декабря.

Леус добавил, что в Петербурге новогодняя погода в прошлые пять лет менялась от минус 4 до плюс 1 градуса, а последние морозы наблюдались при наступлении 2016 года, когда температурный минимум составил минус 13 градусов, передает издание «Невские новости».

Накануне, 21 декабря, в Северной столице наблюдалось большое число пробок и аварий на дорогах из-за плохой уборки снега. В каждом третьем дворе города уборка была признана некачественной, передает Nation News.

До этого сообщалось, что число пациентов с травмами из-за гололеда выросло в Санкт-Петербурге. По словам врачей, практически все пациенты обратились с травмами после падений на скользких дорожках. Большая часть травм связана с сильными ушибами или переломами.