Число пациентов с травмами из-за гололеда выросло в Санкт-Петербурге

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В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга вдвое выросло число пациентов с травмами из-за гололеда и снегопада, который продолжается в городе уже несколько дней.

— За два дня снегопада, 28–29 ноября, число пациентов увеличилось в два раза — с 20–25 пострадавших до 40–47 человек в сутки, — рассказали в больнице изданию «Невские новости».

Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что приняли более тридцати пострадавших за несколько дней. По словам врачей, практически все пациенты обратились с травмами после падений на скользких дорожках. Большая часть травм связана с сильными ушибами или переломами.

Жители города в социальных сетях отмечают, что коммунальные и дорожные службы не могут справиться с последствиями снегопада в городе. На трассах образовались многокилометровые пробки, выросло количество аварийных ситуаций, передает ФАН.

До этого метеоролог Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге прекратится снегопад. В настоящее время город находится на северо-западной периферии циклона «Бенедикт».