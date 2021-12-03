Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число пациентов с травмами из-за гололеда выросло в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Число пациентов с травмами из-за гололеда выросло в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга вдвое выросло число пациентов с травмами из-за гололеда и снегопада, который продолжается в городе уже несколько дней.

— За два дня снегопада, 28–29 ноября, число пациентов увеличилось в два раза — с 20–25 пострадавших до 40–47 человек в сутки, — рассказали в больнице изданию «Невские новости».

Также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что приняли более тридцати пострадавших за несколько дней. По словам врачей, практически все пациенты обратились с травмами после падений на скользких дорожках. Большая часть травм связана с сильными ушибами или переломами.

Жители города в социальных сетях отмечают, что коммунальные и дорожные службы не могут справиться с последствиями снегопада в городе. На трассах образовались многокилометровые пробки, выросло количество аварийных ситуаций, передает ФАН.

До этого метеоролог Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге прекратится снегопад. В настоящее время город находится на северо-западной периферии циклона «Бенедикт».

Читайте также:
Погода Санкт-Петербург зима
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте