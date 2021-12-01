Метеоролог рассказал, когда в Петербурге прекратится снегопад

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Петербурге закончится снегопад.

В настоящее время город находится на северо-западной периферии циклона «Бенедикт», и его влияние на город сохранится до завтрашнего вечера. Снег будет идти до вечера 1 декабря.

— С ростом атмосферного давления осадки прекратятся, и, может, в четверг где-то даже выглянет солнце. В ближайшие два–три дня петербуржцев ждет довольно заметное похолодание, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

Синоптик отметил, что высота снежного покрова может достичь отметки в 20 сантиметров.

Сильный снегопад, который продолжается в городе уже несколько дней, привел к образованию многокилометровых пробок, выросло число аварий на дорогах. Многие жители города жалуются на работу коммунальных служб в условиях непогоды, передает ФАН.

До этого автоэксперт назвал главную опасность зимних дорог. По словам эксперта, из-за снега появляется больше неровностей. Кроме того, снег остается на обочине, забирая часть полосы.