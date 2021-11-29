Автоэксперт назвал главную опасность зимних дорог

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Автоэксперт Виталий Архиреев отметил, что зимний период накладывает целый ряд ограничений на движение транспорта, а неубранный снег и гололед многократно увеличивают риски на дорогах.

— В зимний сезон, межсезонье существенную долю в статистике ДТП занимают аварии, вызванные состоянием дорог. Убирать дороги, конечно, нужно и важно, — отметил он в комментарии изданию Nation news.

По словам эксперта, неубранный снег создает большое количество новых проблем для транспорта. Из-за снега появляется больше неровностей. Кроме того, снег остается на обочине, забирая часть полосы.

Автоэксперт подчеркнул: водителям нельзя забывать, что на дворе зима. Необходимо немного изменить стиль вождения: снизить скорость, не совершать резких маневров и обгонов.

Накануне сильный снегопад в Санкт-Петербурге привел к образованию больших заторов на дорогах городах. Кроме того, выросло количество аварийных ситуаций, передает издание «Невские новости».

До этого автоэксперт рассказал, что делать, если автомобиль не заводится в мороз.