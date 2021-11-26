Что делать, если автомобиль не заводится в мороз

Фото: Владислав Татаринцев, Вечерняя Москва

Одна из наиболее распространенных причин, почему двигатель может не запускаться в холодную погоду, — проблема с аккумулятором. В этом случае устройство можно попытаться реанимировать. Однако бывает, что проблемы вызваны другими причинами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Эксперт отметил, что работу аккумулятора желательно проверить до наступления холодов.

— По-хорошему, машину надо готовить к зимней эксплуатации, хотя бы проверить, в порядке ли аккумулятор. Если она не заводится, самое банальное (в случае если просто не схватывает стартер, ничего не происходит и даже фары не горят) — скорее всего, умер аккумулятор, который давно хотел умереть, но в теплое время года он еще свои обязанности выполнял, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что при проблемах с аккумулятором можно «прикурить» от автомобиля с исправным устройством или попросить у кого-нибудь другой аккумулятор. Самое главное: аккумуляторы должны сочетаться по параметрам.

Однако это работает не на всех автомобилях. Некоторые модели «прикуривать» категорически нельзя, предупредил Бревдо.

— Если есть возможность и вы точно знаете, что есть проблемы с аккумулятором, есть смысл его принести домой и зарядить. Но не у всех есть знания и нужные инструменты, а плоскогубцами откручивать аккумулятор — такое себе. В любом случае есть смысл «прикурить» или попробовать зарядить прямо на машине. Но тут надо смотреть, что за машина: например, если какая-нибудь современная машина вроде Renault Arkana, то прикуривать ее нельзя: там могут погореть «мозги», и это будет гораздо более дорогая история, чем новый аккумулятор, — рассказал специалист.

На более старых автомобилях зарядку также нужно осуществлять правильно, заметил Бревдо. Для этого обе машины должны быть выключены, после чего провода прикуривателя перекидываются с исправной машины на вторую и только затем исправный автомобиль заводится. Пяти-десяти минут на холостом ходу должно быть достаточно, чтобы автомобиль с севшим аккумулятором завелся, отметил эксперт.

При этом категорически запрещено подключать к разряженному аккумулятору заведенный автомобиль, подчеркнул Бревдо.

— Ни в коем случае нельзя пытаться заводить машину, которая подсоединена прикуривательными проводами к другой работающей машине. Она должна быть выключена, иначе скачок напряжения, возникающий в момент старта, может сжечь ей «мозги», — рассказал эксперт.

При отсутствии соответствующих знаний перед «прикуриванием» желательно внимательно изучить, что рекомендуют профессионалы в отношении конкретной модели, заметил автоэксперт.

Однако причиной проблем с запуском двигателя могут быть и другие факторы, подчеркнул он.

— Надо смотреть по симптомам, если двигатель не схватывает вообще и в машине нет электроэнергии, то это аккумулятор. Если стартер крутится бойко, но мотор не заводится — надо смотреть, что еще может быть. Если речь идет о бензиновой машине, нет искры (проблемы с зажиганием) либо топливо не поступает, куда должно поступать, — рассказал эксперт.

По словам Бревдо, проверить наличие искры несложно, а вот в случае с топливом ситуация другая. Как правило, современные автомобили оборудованы системой впрыска топлива, в работе которой сложно самостоятельно разобраться.

В случае с дизельным топливом проблема может крыться в его качестве, заметил автоэксперт.

— Например, если в дизельную машину залита летняя солярка, то на морозе она густеет, у нее меняется параметр текучести и она не поступает туда, куда должна поступать. Можно было бы добавить разжижающую присадку, но, скорее всего, если машина уже не завелась, то уже поздно. Есть смысл транспортировать машину в сервис, где ее хотя бы отогреют, чтобы можно было прогнать то, что загустело, и залить новую зимнюю солярку, — констатировал Бревдо.

Эксперт отметил, что во время планового обслуживания автомобиля стоит провести диагностику и заранее выяснить, все ли в порядке. Особенно это касается ситуаций, когда автомобиль уже имел проблемы с запуском двигателя. Вовремя замеченную проблему можно исправить, избежав более серьезных последствий, заключил собеседник «ВМ».