Москвичей предупредили о заторах на дорогах вечером 29 декабря

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Столичных автомобилистов предупредили о затрудненном транспортном движении в городе вечером 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что поток машин существенно увеличился из-за приближающихся новогодних праздников и неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий.

— Движение будет затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах (ТТК), Московской кольцевой автодороге (МКАД), — заявили в пресс-службе.

Также москвичам порекомендовали отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный городской транспорт.

— Так вы сэкономите время, — говорится в сообщении.

В среду, 29 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. В Москве днем столбики термометров покажут до минус десяти градусов, а ночью они опустятся до минус 15 градусов. Также в этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 6–11 метров в секунду.