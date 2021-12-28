Иномарка врезалась в столб на севере Москвы, пострадали три человека

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Россия, Москва, Бутырская улица Карта всех событий

ДТП случилось ночью во вторник, 28 декабря, на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.

Авария произошла на Бутырской улице.

Травмы получили три человека, которые находились в иномарке, сообщает РЕН ТВ.

Этой же ночью один человек пострадал при столкновении грузовика и такси на МКАД. ДТП случилось на 48-м километре МКАД, одна из машин после столкновения загорелась.

27 декабря массовое ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе. Дорожная авария с участием шести автомобилей произошла в районе деревни Мешково. Уточняется, что транспортное движение в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) ограничено из-за случившегося.