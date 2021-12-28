Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иномарка врезалась в столб на севере Москвы, пострадали три человека

Юлия Курганова

Происшествия
Иномарка врезалась в столб на севере Москвы, пострадали три человека
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Бутырская улица Карта всех событий

ДТП случилось ночью во вторник, 28 декабря, на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.

Авария произошла на Бутырской улице.

Травмы получили три человека, которые находились в иномарке, сообщает РЕН ТВ.

Этой же ночью один человек пострадал при столкновении грузовика и такси на МКАД. ДТП случилось на 48-м километре МКАД, одна из машин после столкновения загорелась.

27 декабря массовое ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе. Дорожная авария с участием шести автомобилей произошла в районе деревни Мешково. Уточняется, что транспортное движение в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) ограничено из-за случившегося.

Читайте также:
Москва ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте