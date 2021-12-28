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Один человек пострадал при столкновении грузовика и такси на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек пострадал при столкновении грузовика и такси на МКАД
Фото: mos.ru
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

Авария произошла на МКАД ночью во вторник, 28 декабря. Там столкнулись грузовой автомобиль и такси, пострадал один человек.

ДТП случилось на 48-м километре МКАД, одна из машин после столкновения загорелась.

Пострадал водитель такси, его достали из искореженного автомобиля.

В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, такси врезалось в стоявший на дороге грузовик, сообщает РЕН ТВ.

27 декабря массовое ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе. Дорожная авария с участием шести автомобилей произошла в районе деревни Мешково. Уточняется, что транспортное движение в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) ограничено из-за случившегося.

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