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Массовое ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе

Виктория Сикерина

Происшествия
Массовое ДТП произошло на 28-м километре Киевского шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 28-й километр Карта всех событий

Дорожная авария с участием шести автомобилей произошла на 28-м километре Киевского шоссе в районе деревни Мешково. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 27 декабря.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте ДТП работают экстренные городские службы.

Уточняется, что транспортное движение в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) ограничено из-за случившегося, говорится в сообщении.

Днем 27 декабря грузовик со сжиженным газом загорелся на 36-м километре Киевского шоссе. В 14:38 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В дептрансе сообщили, что из-за ДТП с бензовозом маршруты автобусов изменили. Водителей призывали пользоваться объездными маршрутами, так как движение по Киевскому шоссе в районе инцидента было перекрыто в обоих направлениях.

В результате специалисты возобновили движение на участке магистрали.

Статистика ГИБДД

В период с 13 по 19 декабря в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

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