Семь человек погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе

Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошедшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых 7 человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.

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— За вышеуказанный период сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 1,1 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле, — говорится в сообщении ведомства.

На неделе с 6 по 12 декабря в Москве произошло 159 ДТП, в которых 5 человек погибли и еще 164 получили травмы разной степени тяжести. Среди 164 пострадавших — четыре ребенка.