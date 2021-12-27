Движение на Киевском шоссе восстановили после ДТП с бензовозом

Фото: ГИБДД по Москве

Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 36-й километр Карта всех событий

Движение на Киевском шоссе восстановили после инцидента с загоревшимся бензовозом. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Днем 27 декабря грузовик со сжиженным газом загорелся на 36-м километре Киевского шоссе. В 14:38 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В Дептрансе сообщили, что из-за ДТП с бензовозом маршруты автобусов изменили. Водителей призывали пользоваться объездными маршрутами, так как движение по Киевскому шоссе в районе инцидента перекрыто в обоих направлениях.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В понедельник, 27 декабря, пожар произошел в детском саду «Новое поколение», расположенном на улице Молодежной Раменского городского округа. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Позже возгорание ликвидировали.