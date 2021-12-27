Пожар произошел в детском саду в Раменском

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Московская область, Раменское, Молодёжная улица Карта всех событий

В подмосковном детском саду произошел пожар. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в детском саду в Раменском. По предварительной информации, 27 декабря произошел пожар в детском саду «Новое поколение», расположенном на улице Молодежная Раменского городского округа, — говорится в сообщении ведомства.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что от здания детского сада исходит дым. На месте работает пожарный расчет.

Видео: Telegram / Москв 24

Телеканал «Москва 24» сообщает, что детей эвакуировали в здание соседней школы.

До этого сообщалось о пожаре в квартире на востоке столицы. Возгорание случилось в доме на бульваре Маршала Рокоссовского, 8, корпус 1. Пострадавших нет.